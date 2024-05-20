Пакт 2 (фильм, 2014) смотреть онлайн

Спустя всего лишь пару недель после того, как Энни Барлоу уничтожила заразу по имени Убийца Иуда, мы знакомимся с Джун, женщиной из Лос-Анджелеса, чья спокойная жизнь превращается в настоящий кошмар. Агент ФБР Кевин Дики, расследующий дело, связанное с историей Убийцы Иуды, появляется на пороге жилища Джун, чтобы принести с собой ужасные новости – по-соседству появился маньяк-имитатор, последователь Иуды! А когда Дики показывает Джун фотографию одной из жертвы имитатора, та узнает в ней женщину, чье жестокое убийство видела в своих ночных видениях. Призраки мучат Джун, проявления потустороннего с каждым разом становятся все более ужасными, как и комшары девушки – в них она уже не просто видит убийства, но сама становится убийцей.

