Пакт 2 (фильм, 2014) смотреть онлайн
О фильме
Спустя всего лишь пару недель после того, как Энни Барлоу уничтожила заразу по имени Убийца Иуда, мы знакомимся с Джун, женщиной из Лос-Анджелеса, чья спокойная жизнь превращается в настоящий кошмар. Агент ФБР Кевин Дики, расследующий дело, связанное с историей Убийцы Иуды, появляется на пороге жилища Джун, чтобы принести с собой ужасные новости – по-соседству появился маньяк-имитатор, последователь Иуды! А когда Дики показывает Джун фотографию одной из жертвы имитатора, та узнает в ней женщину, чье жестокое убийство видела в своих ночных видениях. Призраки мучат Джун, проявления потустороннего с каждым разом становятся все более ужасными, как и комшары девушки – в них она уже не просто видит убийства, но сама становится убийцей.
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
4.4 IMDb
- ДРРежиссёр
Даллас
Ричард Халлам
- ПХРежиссёр
Патрик
Хорват
- КЛАктриса
Камилла
Ладдингтон
- ЭПАктриса
Эми
Пьетц
- КЛАктриса
Кейти
Лотц
- ПФАктёр
Патрик
Фишлер
- СМАктёр
Скотт
Майкл Фостер
- НМАктриса
Ники
Мишо
- ХХАктриса
Хейли
Хадсон
- БГАктёр
Брэд
Грюнберг
- МСАктёр
Марк
Стегер
- ТХАктёр
Трент
Хаага
- ДРСценарист
Даллас
Ричард Халлам
- ПХСценарист
Патрик
Хорват
- РМПродюсер
Росс
М. Динерштейн
- ЧБПродюсер
Чаба
Берецки
- СХМонтажёр
Сол
Херкис
- ККОператор
Кармен
Кабана