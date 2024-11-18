Падшие ангелы (фильм, 1995) смотреть онлайн

7.21995, Do lok tin si
Драма, Мелодрама94 мин18+
О фильме

Суровый наемный убийца пытается отойти от дел, а мелкий преступник заводит необычное знакомство с энергичной девушкой. Поэтичная криминальная драма «Падшие ангелы» — фильм Вонга Кар-Вая, выросший из сюжетов, не вошедших в «Чунгкингский экспресс».

Профессиональный киллер работает с преданной напарницей, с которой ни разу не встречался лично. Она занимается организацией его заданий, управляет деньгами и убирает квартиру, пока его самого там нет. Однажды, получив ранение во время перестрелки, суровый убийца решает отойти от дел, а значит и разорвать отношения с напарницей, положив конец ее мечтам о любви. Молчаливый Хэ Чжиу зарабатывает на жизнь странным способом. По ночам он проникает в магазины, открывает их и продает посетителям свои товары. Но однажды Хэ знакомится со странной девушкой, замышляющей месть обидчице.

Страна
Гонконг
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb