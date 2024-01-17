Политический триллер, действие которого разворачивается во времена, когда между приверженцами правых и левых идей в США начался вооруженный конфликт.



Недалекое будущее. Соединенные Штаты буквально разделены на две части — прогрессивистов и консерваторов. Члены локального Демократического клуба на очередном собрании узнают, что напряжение в стране слишком большое и самым разумным будет вернуться домой и запереть все замки. Однако неизвестные похищают каждого из участников клуба, а также их близких, и привозят в уединенный лесной дом. Все дело в том, что за свои политические взгляды клуб попал в черный список консервативного правительства страны. Теперь хижина должна стать для них убежищем. Однако враги поджидают не только снаружи, но и внутри.



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