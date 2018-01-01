Wink
Фильмы
Озеро страха: Наследие
Актёры и съёмочная группа фильма «Озеро страха: Наследие»

Актёры и съёмочная группа фильма «Озеро страха: Наследие»

Режиссёры

Даррелл Рудт

Даррелл Рудт

Darrell Roodt
Режиссёр

Актёры

Кэтерин Баррелл

Кэтерин Баррелл

Katherine Barrell
АктрисаJade
Тим Розон

Тим Розон

Tim Rozon
АктёрSam
Сай Беннетт

Сай Беннетт

Sai Bennett
АктрисаAlice
Люк Ньютон

Люк Ньютон

Luke Newton
АктёрBilly
Крэйг Стейн

Крэйг Стейн

Craig Stein
АктёрSpencer
Джо Пантольяно

Джо Пантольяно

Joe Pantoliano
АктёрHenderson
Алиша Бэйли

Алиша Бэйли

Alisha Bailey
АктрисаPennie
Макс Болдри

Макс Болдри

Maxim Baldry
АктёрDane
Грег Крик

Грег Крик

Greg Kriek
АктёрTravis
Гэвин Ли Гомес

Гэвин Ли Гомес

Gavin Lee Gomes
АктёрGomez

Продюсеры

Дэниэл Айрон

Дэниэл Айрон

Daniel Iron
Продюсер
Адам Фридландер

Адам Фридландер

Adam Friedländer
Продюсер