Актёры и съёмочная группа фильма «Озеро страха: Наследие»
Режиссёры
Актёры
АктрисаJade
Кэтерин БарреллKatherine Barrell
АктёрSam
Тим РозонTim Rozon
АктрисаAlice
Сай БеннеттSai Bennett
АктёрBilly
Люк НьютонLuke Newton
АктёрSpencer
Крэйг СтейнCraig Stein
АктёрHenderson
Джо ПантольяноJoe Pantoliano
АктрисаPennie
Алиша БэйлиAlisha Bailey
АктёрDane
Макс БолдриMaxim Baldry
АктёрTravis
Грег КрикGreg Kriek
АктёрGomez