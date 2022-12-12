Озеро скелетов
Озеро скелетов (фильм, 2011) смотреть онлайн

6.22011, Battleground
Ужасы, Боевик89 мин18+

О фильме

В центре сюжета ветеран Вьетнама, который противостоит в лесу шестерым вооруженным до зубов бандитам, ограбившим банк.

Страна
Канада
Жанр
Ужасы, Боевик, Триллер
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
4.2 IMDb