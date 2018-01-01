Wink
Детям
Озеро на дне моря
Актёры и съёмочная группа фильма «Озеро на дне моря»

Актёры и съёмочная группа фильма «Озеро на дне моря»

Режиссёры

Александр Мазаев

Александр Мазаев

Режиссёр

Сценаристы

Эдуард Успенский

Эдуард Успенский

Сценарист

Художники

Наталья Демидова

Наталья Демидова

Художница
Сергей Тюнин

Сергей Тюнин

Художник
Юрий Мещеряков

Юрий Мещеряков

Художник

Операторы

Александр Чеховский

Александр Чеховский

Оператор

Композиторы

Филипп Кольцов

Филипп Кольцов

Композитор