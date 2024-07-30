Озерная симфония
Wink
Детям
Озерная симфония
9.32016, Järven tarina
Документальный72 мин12+
Фильм в подписке «Wink Дети»

Озерная симфония (фильм, 2016) смотреть онлайн

О фильме

В Финляндии — 190 тысяч озер, и в каждом из них свой удивительный мир. Фильм «Озерная симфония» — документальный проект, который поможет больше узнать как о древних легендах и ритуалах, так и научных фактах, связанных с местной природой.

Вода на нашей планете появилась из комет и метеоров и была закована в минералы. Древние финны знали об этом, и их мудрость отразилась в знаменитом эпосе «Калевала». В нем говорилось, что живительная влага берет начало в горах, и за нее отвечают Велламо — богиня воды, и Ахти — хранитель всех вод. У каждого животного, обитающего в одном из сотен тысяч озер Финляндии, есть свой дух-хранитель. Авторы фильма показывают разные озера и их обитателей, рассказывают об их жизненном пути и о том, как он соотносится с финскими легендами.

Погрузиться в предания древних финнов и узнать о дикой природе Финляндии позволит «Озерная симфония». Фильм 2016 года смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Финляндия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
7.2 IMDb