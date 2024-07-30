Озерная симфония (фильм, 2016) смотреть онлайн

В Финляндии — 190 тысяч озер, и в каждом из них свой удивительный мир. Фильм «Озерная симфония» — документальный проект, который поможет больше узнать как о древних легендах и ритуалах, так и научных фактах, связанных с местной природой.



Вода на нашей планете появилась из комет и метеоров и была закована в минералы. Древние финны знали об этом, и их мудрость отразилась в знаменитом эпосе «Калевала». В нем говорилось, что живительная влага берет начало в горах, и за нее отвечают Велламо — богиня воды, и Ахти — хранитель всех вод. У каждого животного, обитающего в одном из сотен тысяч озер Финляндии, есть свой дух-хранитель. Авторы фильма показывают разные озера и их обитателей, рассказывают об их жизненном пути и о том, как он соотносится с финскими легендами.



Погрузиться в предания древних финнов и узнать о дикой природе Финляндии позволит «Озерная симфония». Фильм 2016 года смотреть онлайн можно на Wink.

