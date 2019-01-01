Отверженные (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Отверженные
Драмы104 мин18+
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Сюжет
Премия «Сезар» за лучший фильм. Стефан поступает на службу в отдел полиции в пригороде Парижа. Монфермей, где происходили события романа Виктора Гюго, мало изменился — всe тот же рассадник произвола. Соратники Стефана вершат свою справедливость, пока не попадают на камеру чьего-то дрона.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ЛЛРежиссёр
Ладж
Ли
- ДБАктёр
Дамиен
Боннар
- АМАктёр
Алексис
Маненти
- ДЗАктёр
Джибрил
Зонга
- ИПАктёр
Иса
Перица
- АЛАктёр
Аль-Хассан
Ли
- СТАктёр
Стив
Тьеншо
- АКАктёр
Альмами
Кануте
- НБАктёр
Низар
Бен Фатма
- РЛАктёр
Рэймонд
Лопес
- ЛЛАктёр
Лучиано
Лопес
- ЛЛСценарист
Ладж
Ли
- ДГСценарист
Джордано
Гедерлини
- АМ�Сценарист
Алексис
Маненти
- ТАПродюсер
Туфик
Айади
- КБПродюсер
Кристоф
Барраль
- ЛЛПродюсер
Ладж
Ли
- КЛХудожник
Карим
Лагати
- ФВМонтажёр
Флора
Вольпельер