Отверженные (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Премия «Сезар» за лучший фильм. Стефан поступает на службу в отдел полиции в пригороде Парижа. Монфермей, где происходили события романа Виктора Гюго, мало изменился — всe тот же рассадник произвола. Соратники Стефана вершат свою справедливость, пока не попадают на камеру чьего-то дрона.



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