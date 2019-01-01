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Отверженные

Отверженные (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Отверженные
Драмы104 мин18+

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Сюжет

Премия «Сезар» за лучший фильм. Стефан поступает на службу в отдел полиции в пригороде Парижа. Монфермей, где происходили события романа Виктора Гюго, мало изменился — всe тот же рассадник произвола. Соратники Стефана вершат свою справедливость, пока не попадают на камеру чьего-то дрона.

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отверженные»

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