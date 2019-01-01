Отверженные (фильм, 2019) смотреть онлайн

Полицейский из Шербура Стефан переводится в пригород Парижа Монфермей, воспетый Виктором Гюго. После беспорядков 2005 года район превратился в гетто, и Стефану в первый же день работы предстоит ощутить его дикие нравы. Герой попадет в эпицентр борьбы между цыганами и мусульманами.



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