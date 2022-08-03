Оттепель (фильм, 2009) смотреть онлайн

Оттепель
7.52009, The Thaw
Ужасы90 мин18+
Эко-хоррор об опасностях глобального потепления с Вэлом Килмером в роли исследователя арктической фауны. Известный биолог доктор Круйпен изучает вместе с командой влияние изменений климата на белых медведей, населяющих один из островов Канадского Арктического архипелага, и обнаруживает сохранившиеся останки мамонта в растаявшем леднике. Однако триумф от находки омрачается еще одним открытием – в останках притаился древний и очень опасный жук-паразит. Среди сотрудников исследовательской станции начинается заражение, и именно в этот момент на остров прибывают трое студентов и дочь Круйпена Эвелин.

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD, SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.2 IMDb