Оттепель (фильм, 2009) смотреть онлайн

Эко-хоррор об опасностях глобального потепления с Вэлом Килмером в роли исследователя арктической фауны. Известный биолог доктор Круйпен изучает вместе с командой влияние изменений климата на белых медведей, населяющих один из островов Канадского Арктического архипелага, и обнаруживает сохранившиеся останки мамонта в растаявшем леднике. Однако триумф от находки омрачается еще одним открытием – в останках притаился древний и очень опасный жук-паразит. Среди сотрудников исследовательской станции начинается заражение, и именно в этот момент на остров прибывают трое студентов и дочь Круйпена Эвелин.

