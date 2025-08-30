Отряд (фильм, 1988) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фильм «Отряд» — энергичный боевик, сохранивший дух и эстетику популярных в 80-е годы экшенов о спецподразделениях. Кино погружает в упрощенную, но захватывающую вселенную противостояния добра и зла без лишних полутонов.
Элитная группа профессионалов получает задание защитить свергнутого демократического лидера от мести диктатора. Команда сталкивается с серией покушений, каждое из которых требует применения особых навыков. Когда противник переходит к похищению близких, миссия превращается в операцию по спасению заложников. Герои демонстрируют не только боевую выучку, но и способность импровизировать в условиях двойной угрозы.
Смотреть «Отряд» интересно как пример того, как малобюджетное кино сохраняет энергию и динамику, невзирая на технические ограничения. Фильм не претендует на глубину, но честно отражает дух своей эпохи.
Рейтинг
- ХАРежиссёр
Хосе
Антонио де ла Лома мл.
- ЛЖАктёр
Луи
Журдан
- ХРАктёр
Хорхе
Риверо
- УСАктёр
Уго
Стиглиц
- ДКАктёр
Джордж
Кеннеди
- КБАктёр
Кабир
Беди
- СДАктриса
Сусана
Досамантес
- СААктёр
Симон
Андреу
- Актёр
Айзек
Хейз
- КБАктёр
Кевин
Бернхардт
- ЭСАктёр
Эндрю
Стивенс
- КВСценарист
Карлос
Васальо
- ХАСценарист
Хосе
Антонио де ла Лома мл.
- ДБСценарист
Дуглас
Бортон
- ХАПродюсер
Хосе
Антонио де ла Лома мл.
- КВПродюсер
Карлос
Васальо
- ХАХудожница
Хорди
Артигау
- ХАМонтажёр
Хосе
Антонио де ла Лома младший.
- НВМонтажёр
Николас
Вентуорф
- ДГКомпозитор
Джоэл
Голдсмит