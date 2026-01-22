Отпуск по семейным обстоятельствам (фильм, 2025) смотреть онлайн

Бывшие супруги отправляются на отдых вместе с сыном, который скоро ослепнет. Живописное французское драмеди «Отпуск по семейным обстоятельствам» — фильм о любви к жизни и принятии неизбежного.



Медсестра по имени Крис провожает своего единственного сына Мило на вокзал, откуда он должен уехать на летние каникулы. Однако по дороге к ней в голову закрадывается подозрение, что у парня что-то не так со зрением. В клинике она узнает, что опасения не напрасны: тяжелая наследственная болезнь совсем скоро приведет к слепоте. Теперь Крис приходится связаться с Антуаном, отцом Мило, с которым они в разводе уже много лет. Бывшие супруги терпеть друг друга не могут, однако беда вынуждает их действовать сообща. Вот только сам Мило не хочет проводить каникулы на обследованиях — он мечтает поехать на море, где живет дедушка. Родителям не остается ничего, кроме как прислушаться к желанию сына.



Чем обернется для них эта поездка, расскажет «Отпуск по семейным обстоятельствам» (2025).


