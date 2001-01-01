Отель (фильм, 2001) смотреть онлайн

Драматический фильм «Отель» — экспериментальный триллер британского режиссера Майка Фиггиса.



В Венецию приезжает съемочная группа, чтобы экранизировать классическую театральную пьесу «Герцогиня Мальфи». Киношники останавливаются в отеле «Венгрия», даже не подозревая, что на самом деле творится в этой гостинице. Во время съемок между актерами, продюсерами и режиссером возникают конфликты, из-за чего весь процесс все больше напоминает игру на выживание. Одновременно с этим репортер, снимающая документальное кино о работе съемочной группы, пытается выяснить, какие страшные тайны хранят стены загадочного отеля.



Фильм постоянно меняет перспективу: документальная съемка, театральные сцены и скрытые наблюдения сливаются в один поток. В результате зритель оказывается в пространстве, где переплетаются искусство, реальность и мистика. Смотреть фильм «Отель» будет интересно зрителям, которые ищут нестандартного подхода к кинематографу.



