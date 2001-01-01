Отель (фильм, 2001) смотреть онлайн

О фильме
Драматический фильм «Отель» — экспериментальный триллер британского режиссера Майка Фиггиса.
В Венецию приезжает съемочная группа, чтобы экранизировать классическую театральную пьесу «Герцогиня Мальфи». Киношники останавливаются в отеле «Венгрия», даже не подозревая, что на самом деле творится в этой гостинице. Во время съемок между актерами, продюсерами и режиссером возникают конфликты, из-за чего весь процесс все больше напоминает игру на выживание. Одновременно с этим репортер, снимающая документальное кино о работе съемочной группы, пытается выяснить, какие страшные тайны хранят стены загадочного отеля.
Фильм постоянно меняет перспективу: документальная съемка, театральные сцены и скрытые наблюдения сливаются в один поток. В результате зритель оказывается в пространстве, где переплетаются искусство, реальность и мистика. Смотреть фильм «Отель» будет интересно зрителям, которые ищут нестандартного подхода к кинематографу.
СтранаВеликобритания, Италия
ЖанрДрама
Рейтинг
- МФРежиссёр
Майк
Фиггис
- СБАктриса
Саффрон
Берроуз
- ББАктёр
Брайан
Бовелл
- АДАктёр
Андреа
Ди Стефано
- ФБАктёр
Фабрицио
Бентивольо
- ДДАктёр
Джордж
ДиЧенцо
- МБАктёр
Макс
Бисли
- ВЧАктриса
Валентина
Черви
- КФАктёр
Кристофер
Фулфорд
- ЭКАктриса
Элизабетта
Каваллотти
- НФАктёр
Никола
Фаррон
- МФСценарист
Майк
Фиггис
- ХУСценарист
Хиткоут
Уильямс
- ЛСПродюсер
Лесли
Стюарт
- ЭСПродюсер
Энни
Стюарт
- МФПродюсер
Майк
Фиггис
- Продюсер
Андреа
Колдервуд
- КБХудожница
Кэтрин
Байз Дайан
- ДФХудожник
Джанфранко
Фумагалли
- СКХудожница
Сузанна
Кодоньято
- ЭМКомпозитор
Энтони
Маринелли
- МФКомпозитор
Майк
Фиггис