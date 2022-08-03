Отчаянные всадники
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Отчаянные всадники

Отчаянные всадники (фильм, 2022) смотреть онлайн

5.52022, The Desperate Riders
86 мин18+

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О фильме

Дикий Запад. Канзас Ред спасает молодого Билли, вмешавшись в перестрелку. Тот просит помочь ему поймать Торна — бандита, убившего его отца и похитившего его мать. Вместе с виртуозным стрелком Лесли, сбежавшей от банды преступника, они собираются остановить свадьбу Торна и матери Билли. Но еще не известно, хочет ли она, чтобы ее спасали.

Страна
США
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

3.5 IMDb