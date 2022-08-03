Отчаянные всадники (фильм, 2022) смотреть онлайн
5.52022, The Desperate Riders
86 мин18+
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О фильме
Дикий Запад. Канзас Ред спасает молодого Билли, вмешавшись в перестрелку. Тот просит помочь ему поймать Торна — бандита, убившего его отца и похитившего его мать. Вместе с виртуозным стрелком Лесли, сбежавшей от банды преступника, они собираются остановить свадьбу Торна и матери Билли. Но еще не известно, хочет ли она, чтобы ее спасали.
СтранаСША
КачествоFull HD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
3.5 IMDb