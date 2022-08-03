Дикий Запад. Канзас Ред спасает молодого Билли, вмешавшись в перестрелку. Тот просит помочь ему поймать Торна — бандита, убившего его отца и похитившего его мать. Вместе с виртуозным стрелком Лесли, сбежавшей от банды преступника, они собираются остановить свадьбу Торна и матери Билли. Но еще не известно, хочет ли она, чтобы ее спасали.

