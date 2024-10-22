Отчаянные наследники (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Отказавшись выполнять посмертную просьбу няни, зажиточная каталонская семья навлекает на себя беду. Теперь все тайное становится явным. Испанская комедия «Отчаянные наследники» — фильм о том, что взрослеть никогда не поздно.



Семья Гайярдо — уважаемый и богатый род, в собственности которого находится шикарная загородная вилла. За имением присматривает добрая няня Ампарито, по сути вырастившая троих наследников семейства. Однажды они получают грустную новость: Ампарито умерла, похороны уже готовятся, и всем им следует на них присутствовать. Но никто не ожидал финальной просьбы няни: похоронить ее в семейном склепе. Выполнять ее наследники не собираются, но расплата за это не заставляет себя долго ждать. Каждый получает письмо со страшной тайной, которая может полностью изменить их планы.



Какой урок они вынесут из этого, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Отчаянные наследники» 2023 года онлайн на Wink.

