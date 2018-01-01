От того, что в кузнице не было гвоздя (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно

Был однажды город, которым правил добрый король. И вот нужно было местному кузнецу подковать коня командира, да в кузнице не было гвоздя. Плюнул, сплюнул, да прилепил подкову кое-как, а та возьми и слети. И пришли на город враги. Выехал командир на коне за город, а во время атаки конь захромал и всадник погиб. Вошли в город враги и людей забрали в плен. И всё лишь оттого, что в кузнице не было гвоздя.



