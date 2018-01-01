Wink
Детям
Освободите Вилли
Актёры и съёмочная группа фильма «Освободите Вилли»

Актёры и съёмочная группа фильма «Освободите Вилли»

Актёры

Коста Цонев

Коста Цонев

Kosta Tsonev
Актёр
Невена Коканова

Невена Коканова

Nevena Kokanova
Актриса
Ян Новицкий

Ян Новицкий

Jan Nowicki
Актёр
Михал Байор

Михал Байор

Michal Bajor
Актёр
Алиция Яхевич

Алиция Яхевич

Alicja Jachiewicz
Актриса
Стойчо Мазгалов

Стойчо Мазгалов

Stoycho Mazgalov
Актёр
Любомир Канев

Любомир Канев

Lyubomir Kanev
Актёр
Богомил Симеонов

Богомил Симеонов

Bogomil Simeonov
Актёр
Сотир Майноловский

Сотир Майноловский

Sotir Maynolovski
Актёр
Эмиль Марков

Эмиль Марков

Emil Markov
Актёр
Любомир Бачваров

Любомир Бачваров

Lyubomir Bachvarov
Актёр
Антон Радичев

Антон Радичев

Anton Radichev
Актёр
Йордан Спиров

Йордан Спиров

Yordan Spirov
Актёр
Боряна Пунчева

Боряна Пунчева

Boryana Puncheva
Актриса
Кирилл Янев

Кирилл Янев

Kiril Yanev
Актёр
Атанас Божинов

Атанас Божинов

Atanas Bozhinov
Актёр
Марин Янев

Марин Янев

Marin Yanev
Актёр
Павел Попандов

Павел Попандов

Pavel Popandov
Актёр
Филип Трифонов

Филип Трифонов

Filip Trifonov
Актёр
Станислав Пишталов

Станислав Пишталов

Stanislav Pishtalov
Актёр
Стефан Георгиев

Стефан Георгиев

Stefan Georgiev
Актёр
Христо Руков

Христо Руков

Hristo Rukov
Актёр
Йордан Быков

Йордан Быков

Yordan Bikov
Актёр
Жана Яковлева

Жана Яковлева

Zhana Yakovleva
Актриса
Огнян Узунов

Огнян Узунов

Ognyan Uzunov
Актёр
Северина Тенева

Северина Тенева

Severina Teneva
Актриса
Розен Ботев

Розен Ботев

Rosen Botev
Актёр
Димитр Дмитров

Димитр Дмитров

Dimitr Dimitrov
Актёр
Найчо Петров

Найчо Петров

Naicho Petrov
Актёр
Антония Драгова

Антония Драгова

Antonia Dragova
Актриса
Иван Йорданов

Иван Йорданов

Ivan Yordanov
Актёр
Димитар Миланов

Димитар Миланов

Dimitar Milanov
Актёр
Васелин Борисов

Васелин Борисов

Veselin Borisov
Актёр
Иван Гайдаржиев

Иван Гайдаржиев

Ivan Gaydardzhiev
Актёр
Христо Памуков

Христо Памуков

Hristo Pamukov
Актёр
Надежда Кесякова

Надежда Кесякова

Nadezhda Kesyakova
Актриса
Любомир Миладинов

Любомир Миладинов

Lyubomir Miladinov
Актёр
Иван Касабов

Иван Касабов

Ivan Kasabov
Актёр
Борислав Иванов

Борислав Иванов

Borislav Ivanov
Актёр
Гани Стайков

Гани Стайков

Gani Staykov
Актёр
Христо Дерменжиев

Христо Дерменжиев

Hristo Dermendzhiev
Актёр
Кирилл Кирков

Кирилл Кирков

Kiril Kirkov
Актёр
Петар Гетов

Петар Гетов

Petar Getov
Актёр
Лучезар Стоянов

Лучезар Стоянов

Luchezar Stoyanov
Актёр
Димитр Бочев

Димитр Бочев

Dimitar Bochev
Актёр
Досьо Досев

Досьо Досев

Dossio Dossev
Актёр
Дойка Маркова

Дойка Маркова

Doyka Markova
Актриса
Паша Нанкова

Паша Нанкова

Pasha Nankova
Актриса
Минка Сюлемезова

Минка Сюлемезова

Minka Syulemezova
Актриса
Мария Карел

Мария Карел

Maria Karel
Актриса
Лора Кремень

Лора Кремень

Lora Kremen
Актриса
Ангелина Сарова

Ангелина Сарова

Angelina Sarova
Актриса
Димитар Цонев

Димитар Цонев

Dimitar Tzonev
Актёр
Стефан Николов

Стефан Николов

Stefan Nikolov
Актёр

Сценаристы

Петр Пейчев

Петр Пейчев

Petar Peychev
Сценарист

Художники

Никола Георгиев

Никола Георгиев

Nikola Georgiev
Художник
Никола Костадинов

Никола Костадинов

Nikola Kostadinov
Художник