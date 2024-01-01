Остров возрождения (фильм, 2024) смотреть онлайн

Полковник, служащий на военном полигоне, узнает о биологическом оружии, оставшемся после Холодной войны. Вдохновленный реальными событиями триллер «Остров возрождения» — фильм о затаившейся опасности, способной уничтожить мир.



1992 год, несколько месяцев до развала СССР. Расквартированный на полигоне «Бархан» полковник Даутов получает сведения, что в Аральском море терпит бедствие судно с учеными на борту. Даутов вместе с командой отправляется на выручку, но уже слишком поздно. Выжить удается только одной исследовательнице, которая, к тому же, оказывается беременна. Даутов укрывает ее от рыбаков, которые винят ученых в экологической обстановке в округе. Вскоре оба они окажутся втянуты в операцию по предотвращению катастрофы, которую могут вызвать споры Сибирской язвы, захороненные в окрестностях.



