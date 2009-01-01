Остров страха (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Fear Island
Ужасы86 мин0+
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О фильме
Пятеро студентов решают провести выходные на уединенном тропическом островке. После бурной вечеринки ребята обнаруживают труп смотрителя, а их лодка исчезает. Понимая, что на острове они не одни, друзья решают разгадать его темную тайну прежде, чем станут жертвами загадочного убийцы…
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Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.1 IMDb