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Остров страха

Остров страха (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Fear Island
Ужасы86 мин0+

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О фильме

Пятеро студентов решают провести выходные на уединенном тропическом островке. После бурной вечеринки ребята обнаруживают труп смотрителя, а их лодка исчезает. Понимая, что на острове они не одни, друзья решают разгадать его темную тайну прежде, чем станут жертвами загадочного убийцы…

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Страна
Канада
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.1 IMDb