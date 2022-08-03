Оставшийся (фильм, 2014) смотреть онлайн
5.82014, The Remaining
Ужасы, Фэнтези84 мин18+
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О фильме
Несколько молодых людей собираются вместе, чтобы отпраздновать свадьбу двух своих друзей. Во время празднования происходит череда катастрофических событий, которая превращает празднование в борьбу не на жизнь, а на смерть. Герои отчаянно сражаются за свое убежище, за свои жизни с врагом, которого они никогда не встречали…
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
4.3 IMDb
- КЛРежиссёр
Кэйси
Ла Скала
- Актриса
Алекса
ПенаВега
- ШСАктёр
Шон
Сайпос
- ДПАктёр
Джонни
Пакар
- ИРАктриса
Италиа
Риччи
- БДАктёр
Брайан
Декарт
- ЛЕАктриса
Лиз
Е. Морган
- КДАктриса
Кимберли
Драммонд
- ДПАктёр
Джон
Пайпер-Фергюсон
- КПАктёр
Ким
Пачеко
- ДКАктёр
Джон
Кинэн
- КДСценарист
Крис
Даулинг
- КЛСценарист
Кэйси
Ла Скала
- КЛПродюсер
Кэйси
Ла Скала
- БЛПродюсер
Брэд
Лафф
- ПКМонтажёр
Пол
Ковингтон