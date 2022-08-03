Оставшийся
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Оставшийся

Оставшийся (фильм, 2014) смотреть онлайн

5.82014, The Remaining
Ужасы, Фэнтези84 мин18+

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О фильме

Несколько молодых людей собираются вместе, чтобы отпраздновать свадьбу двух своих друзей. Во время празднования происходит череда катастрофических событий, которая превращает празднование в борьбу не на жизнь, а на смерть. Герои отчаянно сражаются за свое убежище, за свои жизни с врагом, которого они никогда не встречали…

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
4.3 IMDb