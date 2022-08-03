Несколько молодых людей собираются вместе, чтобы отпраздновать свадьбу двух своих друзей. Во время празднования происходит череда катастрофических событий, которая превращает празднование в борьбу не на жизнь, а на смерть. Герои отчаянно сражаются за свои жизни с врагом, которого они никогда не встречали…

