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Остаться в живых: Воскрешение

Остаться в живых: Воскрешение (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Fritt vilt II
Ужасы, Драма86 мин18+

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О фильме

Главная героиня, Жанник, просыпается в больнице. Все ее друзья мертвы. Идя через темные больничные коридоры, она думает, что ей больше ничего не угрожает. Но кошмар еще не закончился!

Страна
Норвегия
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Остаться в живых: Воскрешение»