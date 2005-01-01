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Останься

Останься (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Останься
Ужасы94 мин18+

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Сюжет

Находящийся на грани помешательства студент Генри Лезем рассказывает психиатру Сэму Фостеру о том, что покончит с собой в субботу в полночь. Не желая допустить гибели Генри, Сэм решает сделать все от него зависящее, чтобы избавить парня от навязчивой идеи. Он отправляется вместе с ним в путешествие по городу, в ходе которого и сам постепенно начинает погружаться в кошмарные иллюзии пациента, вместе с ним балансируя на тонкой грани между жизнью и смертью…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Ужасы

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