Останься (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Находящийся на грани помешательства студент Генри Лезем рассказывает психиатру Сэму Фостеру о том, что покончит с собой в субботу в полночь. Не желая допустить гибели Генри, Сэм решает сделать все от него зависящее, чтобы избавить парня от навязчивой идеи. Он отправляется вместе с ним в путеш�ествие по городу, в ходе которого и сам постепенно начинает погружаться в кошмарные иллюзии пациента, вместе с ним балансируя на тонкой грани между жизнью и смертью…



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