Останемся друзьями
Wink
Фильмы
Останемся друзьями

Останемся друзьями (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.82018, Restiamo amici
Комедия, Драма83 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Алессандро в одиночку воспитывает сына-подростка. Однажды из Бразилии ему звонит давний приятель Джиджи и просит об одной услуге — «одолжить» ему сына на некоторое время, чтобы он смог провернуть аферу с нотариусом и унаследовать три миллиона. Конечно, за хорошее вознаграждение. Алессандро на распутье, а события вдруг приобретают неожиданный оборот

Страна
Италия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.1 IMDb