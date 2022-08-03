Останемся друзьями (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.82018, Restiamo amici
Комедия, Драма83 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Алессандро в одиночку воспитывает сына-подростка. Однажды из Бразилии ему звонит давний приятель Джиджи и просит об одной услуге — «одолжить» ему сына на некоторое время, чтобы он смог провернуть аферу с нотариусом и унаследовать три миллиона. Конечно, за хорошее вознаграждение. Алессандро на распутье, а события вдруг приобретают неожиданный оборот
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.1 IMDb
- АЛРежиссёр
Антонио
Луиджи Гримальди
- МРАктёр
Микеле
Риондино
- АРАктёр
Алессандро
Ройа
- ЛДАктёр
Либеро
Де Риенцо
- ВПАктриса
Виоланте
Плачидо
- Актриса
Свева
Альвити
- Актёр
Ивано
Марескотти
- ЛВАктриса
Лидия
Витале
- КМАктриса
Камилла
Мартини
- ММСценарист
Марко
Мартани
- ВЛСценарист
Вальтер
Люпо
- АНМонтажёр
Анджело
Николини
- АДКомпозитор
Альдо
Ди Скальци
- ПКомпозитор
Пивио