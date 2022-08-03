Алессандро в одиночку воспитывает сына-подростка. Однажды из Бразилии ему звонит давний приятель Джиджи и просит об одной услуге — «одолжить» ему сына на некоторое время, чтобы он смог провернуть аферу с нотариусом и унаследовать три миллиона. Конечно, за хорошее вознаграждение. Алессандро на распутье, а события вдруг приобретают неожиданный оборот

