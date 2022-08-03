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Осатаневшая

Осатаневшая (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Kim Bok-nam salinsageonui jeonmal
Триллер, Криминал111 мин18+

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О фильме

Молодая женщина стала частью огромного мегаполиса и живет по принципу «моя хата с краю». А другая годами терпела побои и унижения со стороны немногочисленных соплеменников, превратилась в бесправную рабыню. Всякому терпению есть предел. Месть осатаневшей от страданий Бок-Нам станет поистине ужасной.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb