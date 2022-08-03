Молодая женщина стала частью огромного мегаполиса и живет по принципу «моя хата с краю». А другая годами терпела побои и унижения со стороны немногочисленных соплеменников, превратилась в бесправную рабыню. Всякому терпению есть предел. Месть осатаневшей от страданий Бок-Нам станет поистине ужасной.

