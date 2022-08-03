Осатаневшая (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Kim Bok-nam salinsageonui jeonmal
Триллер, Криминал111 мин18+
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О фильме
Молодая женщина стала частью огромного мегаполиса и живет по принципу «моя хата с краю». А другая годами терпела побои и унижения со стороны немногочисленных соплеменников, превратилась в бесправную рабыню. Всякому терпению есть предел. Месть осатаневшей от страданий Бок-Нам станет поистине ужасной.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКриминал, Драма, Триллер
КачествоSD
Время111 мин / 01:51
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb