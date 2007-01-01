Опустевший город (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Камерная драма про постравматический синдром и настоящую мужскую дружбу. Преуспевающий дантист Алан (Дон Чидл) случайно встречает своего сокурсника Чарли (Адам Сэндлер). Несколько лет назад Чарли потерял всю семью в трагедии 11 сентября и никак не может справиться с глубочайшей депрессией. А�лан принимает решение помочь другу и использует для этого все свои связи в сфере психоанализа.



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