Опустевший город (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Опустевший город
Драмы119 мин18+
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Сюжет
Камерная драма про постравматический синдром и настоящую мужскую дружбу. Преуспевающий дантист Алан (Дон Чидл) случайно встречает своего сокурсника Чарли (Адам Сэндлер). Несколько лет назад Чарли потерял всю семью в трагедии 11 сентября и никак не может справиться с глубочайшей депрессией. А�лан принимает решение помочь другу и использует для этого все свои связи в сфере психоанализа.
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