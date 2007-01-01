Wink
Фильмы
Опустевший город

Опустевший город (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Опустевший город
Драмы119 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Камерная драма про постравматический синдром и настоящую мужскую дружбу. Преуспевающий дантист Алан (Дон Чидл) случайно встречает своего сокурсника Чарли (Адам Сэндлер). Несколько лет назад Чарли потерял всю семью в трагедии 11 сентября и никак не может справиться с глубочайшей депрессией. Алан принимает решение помочь другу и использует для этого все свои связи в сфере психоанализа.

Опустевший город смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг