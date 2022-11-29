5.52019, Crossbreed
Фантастика, Боевик82 мин18+
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Операция «Вторжение» (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Фантастический боевик с Дэниэлом Болдуином о команде наемников, которые отправляются на космический корабль, чтобы доставить оттуда биологическое оружие. В недалеком будущем президентша США Хенриксен и министр обороны Уэзерс нанимают ветерана войны Райкера, чтобы он вместе с отрядом наемных солдат пробрался на заброшенную космическую станцию, где содержится уникальный инопланетный организм. Операция идет не по плану: мало того, что корабль оказывается вовсе не таким заброшенным, как предполагалось, так еще и существо не хочет сидеть в плену и намерено защищаться. Кому удастся пережить это задание, узнаете, посмотрев в видеосервисе Wink фильм «Операция “Вторжение”» онлайн.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Триллер
КачествоFull HD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
3.1 IMDb
- БСРежиссёр
Брэндон
Слэгл
- ВААктриса
Вивика
А. Фокс
- ДБАктёр
Дэниэл
Болдуин
- БФАктёр
Билл
Фишер
- ДПАктриса
Деванни
Пинн
- ВУАктёр
Вернон
Уэллс
- ДТАктёр
Джон
Т. Вудс
- ДМАктёр
Джейсон
МаНил
- БУАктёр
Брэндон
Уильямс
- БССценарист
Брэндон
Слэгл
- РТСценарист
Роберт
Томпсон
- ДППродюсер
Деванни
Пинн
- ДБПродюсер
Джон
Бошер
- ЭДМонтажёр
Эллиот
Дивиней
- ДКОператор
Джонни
Кернс