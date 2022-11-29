Операция «Вторжение» (фильм, 2019) смотреть онлайн

Фантастический боевик с Дэниэлом Болдуином о команде наемников, которые отправляются на космический корабль, чтобы доставить оттуда биологическое оружие. В недалеком будущем президентша США Хенриксен и министр обороны Уэзерс нанимают ветерана войны Райкера, чтобы он вместе с отрядом наемных солдат пробрался на заброшенную космическую станцию, где содержится уникальный инопланетный организм. Операция идет не по плану: мало того, что корабль оказывается вовсе не таким заброшенным, как предполагалось, так еще и существо не хочет сидеть в плену и намерено защищаться. Кому удастся пережить это задание, узнаете, посмотрев в видеосервисе Wink фильм «Операция “Вторжение”» онлайн.

