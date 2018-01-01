Опасный сын (фильм, 2018) смотреть онлайн

Фильм рассказывает о трех семьях, в каждой из которых есть ребенок, страдающий от психического заболевания. Родители, пережившие подобное горе, страдают от ужасающего чувства вины. Но не менее сильно бьет по ним постоянное беспокойство, что психически нестабильный ребенок может нанести вред себе или другим. И хотя лечение может значительно улучшить результат, но надлежащий уход в США часто бывает роскошью, доступной только тем, кто может себе это позволить. Смотрите фильм «Опасный сын» в подписке Amediateka на Wink.



Опасный сын смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.