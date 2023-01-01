Опасные воды
Wink
Фильмы
Опасные воды

Опасные воды (фильм, 2023) смотреть онлайн

2023, The Last Breath
Триллеры, Ужасы18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Беззаботный отдых пятерых друзей на карибских островах превращается в кошмар — во время погружения к месту крушения военного корабля они оказываются отрезаны от суши. Кислород заканчивается, паника нарастает, шансы на спасение стремительно уменьшаются. Но все эти проблемы меркнут, когда дайверов окружают огромные акулы.

Опасные воды смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг