О фильме
Фильм «Они» — атмосферный и жуткий хоррор, в котором страхи героев становятся реальностью.
В хэллоуинскую ночь компания друзей решает посетить аттракцион «Дом с привидениями», чтобы пощекотать нервы. Поначалу все кажется обычным развлечением — лабиринты, мрак, истошные крики «жертв» и актеры в масках. Но вскоре герои понимают, что пугающие декорации — и не декорации вовсе, а смертельная ловушка. За каждым поворотом коридора притаилась новая угроза, а люди в масках действительно опасны. Посещение аттракциона перестает быть игрой и превращается в напряженный квест, цена победы в котором — сохранение собственной жизни.
Режиссеры Бек и Вудс, написавшие сценарий к культовому хоррору — «Тихое место», мастерски нагнетают атмосферу, вызывая у зрителя чувство безысходности. Смотреть фильм «Они» будет особенно интересно любителям умных хорроров, в которых страх обнажает сущность героев.
Рейтинг
- СБРежиссёр
Скотт
Бек
- БВРежиссёр
Брайан
Вудс
- КСАктриса
Кэти
Стивенс
- УБАктёр
Уилл
Бриттейн
- ЛААктриса
Лорин
Алиса Макклейн
- ЭКАктёр
Эндрю
Колдуэлл
- ШРАктриса
Шази
Раджа
- СХАктриса
Скайлер
Хелфорд
- ФДАктёр
Филлип
Джонсон Ричардсон
- ЧМАктёр
Чейни
Морроу
- ДМАктёр
Джастин
Марксен
- СБСценарист
Скотт
Бек
- БВСценарист
Брайан
Вудс
- Продюсер
Тодд
Гарнер
- НМПродюсер
Ник
Мейер
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- АААктриса дубляжа
Алёна
Андронова
- ДПХудожник
Джейсон
Перрин
- ТГМонтажёр
Терел
Гибсон
- РСОператор
Райан
Самул