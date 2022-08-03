Фильм «Они» — атмосферный и жуткий хоррор, в котором страхи героев становятся реальностью.



В хэллоуинскую ночь компания друзей решает посетить аттракцион «Дом с привидениями», чтобы пощекотать нервы. Поначалу все кажется обычным развлечением — лабиринты, мрак, истошные крики «жертв» и актеры в масках. Но вскоре герои понимают, что пугающие декорации — и не декорации вовсе, а смертельная ловушка. За каждым поворотом коридора притаилась новая угроза, а люди в масках действительно опасны. Посещение аттракциона перестает быть игрой и превращается в напряженный квест, цена победы в котором — сохранение собственной жизни.



Режиссеры Бек и Вудс, написавшие сценарий к культовому хоррору — «Тихое место», мастерски нагнетают атмосферу, вызывая у зрителя чувство безысходности. Смотреть фильм «Они» будет особенно интересно любителям умных хорроров, в которых страх обнажает сущность героев.

