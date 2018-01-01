Wink
Фильмы
Она
Актёры и съёмочная группа фильма «Она»

Актёры и съёмочная группа фильма «Она»

Режиссёры

Акан Сатаев

Акан Сатаев

Akan Satayev
Режиссёр

Актёры

Айсулу Азимбаева

Айсулу Азимбаева

Aisulu Azimbayeva
Актрисаона
Анастасия Вострова

Анастасия Вострова

Актрисаребенок
Ярослав Стаховский

Ярослав Стаховский

Актёр

Сценаристы

Тимур Жаксылыков

Тимур Жаксылыков

Timur Zhaksylykov
Сценарист

Продюсеры

Ернар Курмашев

Ернар Курмашев

Ernar Kurmashev
Продюсер
Алия Мендыгожина

Алия Мендыгожина

Aliya Mendygozhina
Продюсер
Акан Сатаев

Акан Сатаев

Akan Satayev
Продюсер

Операторы

Азамат Дулатов

Азамат Дулатов

Azamat Dulatov
Оператор

Композиторы

Алим Заиров

Алим Заиров

Alim Zairov
Композитор
Роман Вишневский

Роман Вишневский

Композитор