Омен. Наследие (фильм, 2019) смотреть онлайн

Молодая медсестра устраивается работать в ночную смену в детскую клинику. В первую же ночь она знакомится там с мальчиком, который все время зовет свою маму. Она успокаивает его, но на следующий день узнает, что кроме неe этого мальчика в больнице больше никто не видел. Стены этой больницы хранят мрачные тайны, и уже совсем скоро эти тайны грозят обернуться страшной опасностью всем, кто находится в клинике.

