Омен. Наследие
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Омен. Наследие

Омен. Наследие (фильм, 2019) смотреть онлайн

6.72019, Letto numero 6
Ужасы, Драма107 мин18+

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О фильме

Молодая медсестра устраивается работать в ночную смену в детскую клинику. В первую же ночь она знакомится там с мальчиком, который все время зовет свою маму. Она успокаивает его, но на следующий день узнает, что кроме неe этого мальчика в больнице больше никто не видел. Стены этой больницы хранят мрачные тайны, и уже совсем скоро эти тайны грозят обернуться страшной опасностью всем, кто находится в клинике.

Страна
Италия
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Омен. Наследие»