Омен. Наследие (фильм, 2019) смотреть онлайн
6.72019, Letto numero 6
Ужасы, Драма107 мин18+
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О фильме
Молодая медсестра устраивается работать в ночную смену в детскую клинику. В первую же ночь она знакомится там с мальчиком, который все время зовет свою маму. Она успокаивает его, но на следующий день узнает, что кроме неe этого мальчика в больнице больше никто не видел. Стены этой больницы хранят мрачные тайны, и уже совсем скоро эти тайны грозят обернуться страшной опасностью всем, кто находится в клинике.
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ККАктриса
Каролина
Крешентини
- АЛАктёр
Андреа
Латтанци
- РЧАктёр
Роберто
Читран
- ПДАктёр
Пьер
Джорджо Беллоккьо
- НКАктриса
Натали
Кальдонаццо
- ККАктриса
Карла
Кассола
- ПСАктёр
Пеппе
Сервилло
- КБАктриса
Камилла
Бьянкини
- АМСценарист
Антонио
Манетти
- ММСценарист
Марко
Манетти
- КМПродюсер
Карло
Маккителла
- АМПродюсер
Антонио
Манетти
- ММПродюсер
Марко
Манетти
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Сортова
- СЧАктёр дубляжа
Станислав
Черсков
- АБАктёр дубляжа
Александр
Белый
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Глушковский
- АШАктёр дубляжа
Алексей
Шадхин
- ДДХудожница
Джиневра
Де Каролис
- ФАОператор
Франческа
Амитрано