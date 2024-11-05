Омен: Кладовая страхов
Омен: Кладовая страхов
6.62024, Possessions
Ужасы86 мин18+

Омен: Кладовая страхов (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Овдовевший отец покупает склад с жутким секретом, а его сын начинает вести себя так, будто в него вселился демон. Психологический хоррор «Омен: Кладовая страхов» — фильм о том, как трагедия губит семью.

Пит, недавно потерявший жену, и его сын Тайлер переезжают в другой штат, где Пит приобретает коммерческий склад, надеясь наладить собственный бизнес. Однако вскоре оказывается, что место не слишком популярно у клиентов: о складе ходит дурная слава. Пока Пит пытается наладить дела, Тайлер начинает странно себя вести. Мальчика терзают кошмары, а иногда он становится буквально не похож на себя, будто бы в его теле обитает кто-то другой. Теперь отец пытается понять, что происходит с его сыном: пытается ли он таким образом справиться с травмой после смерти матери или же случилось что-то куда более страшное.

Сумеет ли Пит спасти Тайлера, пока еще не стало слишком поздно, расскажет фильм «Кладовая страхов» 2024 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
3.8 IMDb