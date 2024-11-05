Омен: Кладовая страхов (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Овдовевший отец покупает склад с жутким секретом, а его сын начинает вести себя так, будто в него вселился демон. Психологический хоррор «Омен: Кладовая страхов» — фильм о том, как трагедия губит семью.



Пит, недавно потерявший жену, и его сын Тайлер переезжают в другой штат, где Пит приобретает коммерческий склад, надеясь наладить собственный бизнес. Однако вскоре оказывается, что место не слишком популярно у клиентов: о складе ходит дурная слава. Пока Пит пытается наладить дела, Тайлер начинает странно себя вести. Мальчика терзают кошмары, а иногда он становится буквально не похож на себя, будто бы в его теле обитает кто-то другой. Теперь отец пытается понять, что происходит с его сыном: пытается ли он таким образом справиться с травмой после смерти матери или же случилось что-то куда более страшное.



Сумеет ли Пит спасти Тайлера, пока еще не стало слишком поздно, расскажет фильм «Кладовая страхов» 2024 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

