Актёры и съёмочная группа фильма «Оккупация»

Режиссёры

Люк Спарк

Luke Sparke
Режиссёр

Актёры

Темуэра Моррисон

Temuera Morrison
АктёрPeter Bartlett
Рианнон Фиш

Rhiannon Fish
АктрисаVanessa
Жаклин Маккензи

Jacqueline McKenzie
АктрисаColonel Grant
Брюс Спенс

Bruce Spence
АктёрAlien Leader
Стефани Джейкобсен

Stephany Jacobsen
АктрисаAmelia Chambers
Аарон Джеффри

Aaron Jeffery
АктёрMajor Davis
Чарльз Межер

Charles Mesure
АктёрArnold
Дэниэл Юинг

Daniel Ewing
АктёрMatt Simmons
Рой Биллинг

Roy Billing
АктёрTown Mayor
Иззи Стивенс

Izzy Stevens
АктрисаIsabella Bartlett
Зак Гарред

Zac Garred
Актёр
Чарльз Джаз Терье

Charles Jazz Terrier
Актёр

Сценаристы

Люк Спарк

Luke Sparke
Сценарист
Феликс Уильямсон

Felix Williamson
Сценарист

Продюсеры

Алекс Бекконсолл

Alex Becconsall
Продюсер
Джофф Имри

Geoff Imrie
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Паляница

Актёр дубляжа
Геннадий Новиков

Актёр дубляжа
Михаил Глушковский

Актёр дубляжа
Сергей Пономарёв

Актёр дубляжа
Глеб Петров

Актёр дубляжа

Художники

Трэйси Роуз Спарк

Tracey Rose Sparke
Художница

Монтажёры

Дэвид Напье

David Napier
Монтажёр
Люк Спарк

Luke Sparke
Монтажёр