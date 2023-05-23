Охота (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Динамичный шпионский триллер об агентах южнокорейской разведки, которые охотятся за предателем в своих рядах — первая режиссерская работа Ли Джон-Джэ из «Игры в кальмара». Спустя четыре года после убийства президента Пак Чон Хи глава международного департамента Национального отдела разведки Пак Пхёнхо и его коллега по внутренним делам Ким Чондо должны найти людей, ответственных за организацию неудачного покушения на жизнь нового руководителя Южной Кореи. Пак недолюбливает Кима — пять лет назад тот проводил жестокий допрос, после которого у него осталась тяжелая травма руки. Совместное расследование показывает, что в разведку внедрился северокорейский шпион. Его личность не установлена, но главы департаментов начинают подозревать друг друга.
СтранаЮжная Корея
ЖанрБоевик, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время120 мин / 02:00
- ЛДРежиссёр
Ли
Джон-джэ
- ЛДАктёр
Ли
Джон-джэ
- ЧУАктёр
Чон
У-сон
- ЧХАктриса
Чон
Хе-джин
- ХСАктёр
Хо
Сон-тхэ
- КЮАктриса
Ко
Юн-джон
- КДАктёр
Ким
Джон-су
- ЧМАктёр
Чон
Ман-щик
- ЛХАктёр
Лим
Хён-гук
- ЧГАктриса
Чон
Гён-сун
- ЧДАктёр
Чон
Джэ-сон
- ЛДСценарист
Ли
Джон-джэ
- ХДПродюсер
Хан
Джэ-док
- ЛДПродюсер
Ли
Джон-джэ
- ПМПродюсер
Пак
Мин-джон
- ПИХудожник
Пак
Иль-хён
- ЧСХудожница
Чо
Сан-гён
- КСМонтажёр
Ким
Сан-бом
- ЛМОператор
Ли
Мо-гэ
- ЧЁКомпозитор
Чо
Ён-ук