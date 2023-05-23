Охота (фильм, 2022) смотреть онлайн

Динамичный шпионский триллер об агентах южнокорейской разведки, которые охотятся за предателем в своих рядах — первая режиссерская работа Ли Джон-Джэ из «Игры в кальмара». Спустя четыре года после убийства президента Пак Чон Хи глава международного департамента Национального отдела разведки Пак Пхёнхо и его коллега по внутренним делам Ким Чондо должны найти людей, ответственных за организацию неудачного покушения на жизнь нового руководителя Южной Кореи. Пак недолюбливает Кима — пять лет назад тот проводил жестокий допрос, после которого у него осталась тяжелая травма руки. Совместное расследование показывает, что в разведку внедрился северокорейский шпион. Его личность не установлена, но главы департаментов начинают подозревать друг друга.

