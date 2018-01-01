Wink
Океаны. Серия 8. Северный Ледовитый океан
Актёры и съёмочная группа фильма «Океаны. Серия 8. Северный Ледовитый океан»

Актёры

Марк Халлили

Mark Halliley
Актёр
Люси Блу

Lucy Blue
Актриса
Филипп Кусто

Philippe Cousteau Jr.
Актёр
Туни Мато

Tooni Mahto
Актриса
Пол Роуз

Paul Rose
Актёр
Йен Фергюсон

Ian Fergusson
Актёр

Операторы

Майкл Питтс

Michael Pitts
Оператор
Пол Аткинс

Paul Atkins
Оператор