Ограбление (фильм, 1995) смотреть онлайн

В Гонконге совершено беспрецедентное ограбление – трое бандитов угнали инкассаторскую машину и унесли с собой в общей сложности 170 миллионов гонконгских долларов. Власти отправляют на это дело команду элитных полицейских. Хотя резво принявшиеся за дело копы практически сразу находят виновных, доказать их участие в ограблении, пользуясь только разрешенными им по закону методами, оказывается совсем непросто.



