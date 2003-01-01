Ограбление по-французски (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Даниэль Форей — главарь банды обычных парижских грабителей. Он мечтает об идеальном ограблении. Особняк богатого ювелира в далеком американском городе Чикаго кажется ему заманчивой и достойной добычей. Вместе со своими верными напарниками он приезжает в город, и тут начинаются настоящие приключения. Грабители оказываются не в той части города, ссорятся с местной чернокожей группировкой, угоняют тачку одного из боссов чикагской мафии и только после этого взламывают и грабят заветный дом. Однако не миллионера-ювелира, как они думают, а… господина Заметти, крестного отца всей чикагской мафии...



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