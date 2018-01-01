Wink
Ограбление по-бельгийски
Актёры и съёмочная группа фильма «Ограбление по-бельгийски»

Актёры

Франсуа-Ксавье Демезон

François-Xavier Demaison
АктёрWilly Vanderbrook
Анн Маривен

Anne Marivin
АктрисаJessica / Cécile Morin
Жан-Люк Кушар

Jean-Luc Couchard
АктёрFrank Vrut
Шарли Дюпон

Charlie Dupont
АктёрSerge Luyperts
Абделхафид Металси

Abdelhafid Metalsi
АктёрBrahim
Дидье Фламан

Didier Flamand
АктёрM. Detarnaud
Филипп Эриссон

Philippe Hérisson
АктёрPaul Bertin
Ксавьер Лемэтр

Xavier Lemaître
АктёрHenri-Louis Vuiret
Стефан Войтович

Stéphan Wojtowicz
АктёрChef Michel Meriac
Джонатан Коэн

Jonathan Cohen
АктёрLe directeur des ressources humaines

Сценаристы

Матьё Делапорт

Mathieu Delaporte
Сценарист
Александр де Ла Пательер

Alexandre de La Patellière
Сценарист

Продюсеры

Доминик Фарруджия

Dominique Farrugia
Продюсер