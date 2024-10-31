Огненная тайна (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Трое детей отправляются в полное приключений путешествие, чтобы добыть яиц для целебного пирога. Семейная комедия «Огненная тайна» — фильм 2023 года о детстве и взрослении, участвовавший в конкуре режиссерских дебютов Каннского кинофестиваля.



Однажды школьники Хэйзел, Элис и Джоди выбираются на важную миссию — выкрасть со склада неподалеку игровую консоль, чтобы потом весело провести вечер. С задачей они справляются отлично, вот только включить телевизор у ребят не выходит: он защищен паролем, и мать Хэйзела и Джоди не спешит им делиться. Ей нездоровится, и она просит детей принести ежевичный пирог из пекарни. Вот только пирога не осталось, а последнюю пачку с яйцами в крапинку, которые требуются по рецепту, забирает из магазина подозрительный тип в шляпе. Теперь, вооружившись пейнтбольными винтовками и оседлав верные мопеды, три друга пойдут на все, чтобы завладеть вожделенным ингредиентом.



