Огненная тайна (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Огненная тайна
Трое школьников на мопедах пытаются добыть секретный ингредиент для целебного пирога. Ламповое драмеди в духе Уэса Андерсона

Трое детей отправляются в полное приключений путешествие, чтобы добыть яиц для целебного пирога. Семейная комедия «Огненная тайна» — фильм 2023 года о детстве и взрослении, участвовавший в конкуре режиссерских дебютов Каннского кинофестиваля.

Однажды школьники Хэйзел, Элис и Джоди выбираются на важную миссию — выкрасть со склада неподалеку игровую консоль, чтобы потом весело провести вечер. С задачей они справляются отлично, вот только включить телевизор у ребят не выходит: он защищен паролем, и мать Хэйзела и Джоди не спешит им делиться. Ей нездоровится, и она просит детей принести ежевичный пирог из пекарни. Вот только пирога не осталось, а последнюю пачку с яйцами в крапинку, которые требуются по рецепту, забирает из магазина подозрительный тип в шляпе. Теперь, вооружившись пейнтбольными винтовками и оседлав верные мопеды, три друга пойдут на все, чтобы завладеть вожделенным ингредиентом.

Какие испытания их ждут, расскажет «Огненная тайна».

Страна
США, Франция
Жанр
Комедия, Приключения
Качество
Full HD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb