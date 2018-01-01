Wink
Фильмы
Огги и тараканы. Огги и гигантские тараканы| Огги и малыши| Осторожно, деньги
Актёры и съёмочная группа фильма «Огги и тараканы. Огги и гигантские тараканы| Огги и малыши| Осторожно, деньги»

Актёры и съёмочная группа фильма «Огги и тараканы. Огги и гигантские тараканы| Огги и малыши| Осторожно, деньги»

Актёры

Юг Ле Барс

Юг Ле Барс

Hugues Le Bars
Актёр
Мишель Элиас

Мишель Элиас

Michel Elias
Актёр
Питер Келамис

Питер Келамис

Peter Kelamis
АктёрBob
Дон Майкл Пол

Дон Майкл Пол

Don Michael Paul
АктёрOggy
Сэм Винсент

Сэм Винсент

Sam Vincent
АктёрMarky
Грег Иглз

Грег Иглз

Greg Eagles
АктёрJack
Тони Сэмпсон

Тони Сэмпсон

Tony Sampson
Актёр
Морис ЛаМарш

Морис ЛаМарш

Maurice LaMarche
Актёр

Сценаристы

Марк Ду Понтавиче

Марк Ду Понтавиче

Marc Du Pontavice
Сценарист

Продюсеры

Марк Ду Понтавиче

Марк Ду Понтавиче

Marc Du Pontavice
Продюсер

Художники

Алан Боднер

Алан Боднер

Alan Bodner
Художник

Композиторы

Юг Ле Барс

Юг Ле Барс

Hugues Le Bars
Композитор
Винсент Арто

Винсент Арто

Vincent Artaud
Композитор