Огги и тараканы. Чудовища из грязевой лагуны|Реанимация|Огги и волшебная метла (фильм, 1998) смотреть онлайн

1998, Огги и тараканы. Чудовища из грязевой лагуны|Реанимация|Огги и волшебная метла
Мультфильм21 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Толстый добродушный обыватель, кот Огги хочет только одного: чтобы никто не мешал ему наслаждаться спокойной и размеренной жизнью — вкусной едой, телевизором, мягким пуфом, на котором так уютно спится…Но бедного кота одолевают несносные соседи: три вредных таракана (Джой, Марки и Ди-Ди) постоянно отравляют ему жизнь жестокими шутками.

Страна
Франция, Канада
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.5 IMDb