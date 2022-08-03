Однажды (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно

Российский анимационный фильм «Однажды» — короткая притча о храбрости и смекалке. В основу сюжета мультфильма легла якутская народная сказка «Торобос и Тысанас».



Двое братьев — охотник и рыбак — живут мирно, пока их добычу не начинает воровать злое лесное чудище Могус. Монстр силен и страшен, но братья решают проучить его. Придумав хитрый план, они натравливают на Могуса спавшего в берлоге медведя…



История подается без слов, что делает ее универсальной и понятной без перевода: чувства и действия героев читаются через визуальные образы. Мультфильм «Однажды» — не просто детская сказка, а философская история о том, как ум и храбрость могут победить силу.

