Однажды в Ирландии (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Женщины, выпивка и веселые шутки — вот радости добродушного ирландского полицейского, сержанта Джерри Бойла. Он никогда не помышлял о геройстве, пока однажды в Дублине не появился агент ФБР, который призвал незадачливого служителя порядка помочь ему накрыть международную банду наркоторгов�цев. Смогут ли сработаться веселый рыжий ирландец и решительный афроамериканец? Ведь дело, за которое они взялись, окажется таким же непредсказуемым, как и они сами…



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