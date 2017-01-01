Однажды в Германии (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Франкфурт, 1946 год. Предприимчивый Давид Берманн и шестеро его друзей избежали ужасов нацистского режима и теперь мечтают эмигрировать в Америку. Когда заветная мечта вот-вот станет явью, прошлое Давида привлекает внимание представителя американских войск в Германии.



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