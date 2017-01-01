Однажды в Германии
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Однажды в Германии

Однажды в Германии (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Es war einmal in Deutschland...
Драмы98 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Франкфурт, 1946 год. Предприимчивый Давид Берманн и шестеро его друзей избежали ужасов нацистского режима и теперь мечтают эмигрировать в Америку. Когда заветная мечта вот-вот станет явью, прошлое Давида привлекает внимание представителя американских войск в Германии.

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Информация

Страна
Германия, Бельгия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Однажды в Германии»