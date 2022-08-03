Одна (фильм, 2020) смотреть онлайн

Психологический триллер «Одна» — фильм режиссера Владислава Хесина о внутренних демонах и ужасе, поселившемся в загородном доме.



Писательница Эмма, потерявшая зрение после недавней личной трагедии, приезжает в уединенный особняк в лесу в надежде закончить начатую книгу. Психологическое состояние женщины крайне тяжелое, но это, как оказалось, не единственная ее проблема. Вскоре Эмма понимает, что в доме не одна, но как дать отпор потенциальному обидчику, если увидеть его она не может?



Если вы одинаково любите кино о душевных терзаниях и картины о неведомой угрозе, которая может таиться в каждом углу, то, начав смотреть фильм «Одна», поймаете двух зайцев разом.

