Один (фильм, 2018) смотреть онлайн

Короткометражный фильм «Один» — пронзительная девятиминутная картина о крушении надежд на лучшую жизнь.



Испанские рыбаки вылавливают в Средиземном море герметичный пакет с лежащим внутри мобильным телефоном. Внезапно раздается звонок, но понять, о чем столь взволнованно говорит женщина невозможно — никто из мужчин в лодке не знает этот язык. Впрочем, вскоре телефон зазвонит снова. И для Эмилио — одного из рыбаков — этот разговор станет одним из самых тяжелых в его жизни.



Смотреть фильм «Один» эмоционально тяжело, но если вы ищете полную трагизма и реализма историю, картина испанского режиссера Хавьера Марко — то, что нужно.

