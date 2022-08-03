Одержимые (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
История об экзорцизме, основанная на реальных событиях. Смотреть фильм «Одержимые» 2021 года можно на Wink.
Джейкоб Чендлер был обычным человеком, пока автомобильная авария не изменила его жизнь. Получив дар к изгнанию демонов, он вместе со своим племянником Лиамом становится профессиональным экзорцистом. Однако со временем демоны становятся все опаснее, а работа Джейкоба — все более востребованной. Джейкоб пересекается с новой девушкой Лиама и видит в ней душевный надлом. Выясняется, что та тоже может видеть нечисть.
Чем закончится встреча двух экзорцистов поневоле? Смотрите фильм «Одержимые» в хорошем качестве на Wink.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.5 IMDb
