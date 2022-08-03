Одержимые (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

История об экзорцизме, основанная на реальных событиях. Смотреть фильм «Одержимые» 2021 года можно на Wink.



Джейкоб Чендлер был обычным человеком, пока автомобильная авария не изменила его жизнь. Получив дар к изгнанию демонов, он вместе со своим племянником Лиамом становится профессиональным экзорцистом. Однако со временем демоны становятся все опаснее, а работа Джейкоба — все более востребованной. Джейкоб пересекается с новой девушкой Лиама и видит в ней душевный надлом. Выясняется, что та тоже может видеть нечисть.



Чем закончится встреча двух экзорцистов поневоле?


