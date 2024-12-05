Одержимость (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

1969 год, война во Вьетнаме подходит к концу, офицер и герой войны полковник Ким Джин-пхён готовится получить звание генерала. Успехи на службе, счастливый брак, красивая жена — всё это не может оставить равнодушным завистников. Но на самом деле его привязанность к жене ослабла, а из-за войны он страдает от посттравматического синдрома. Однажды Джин-пхён сталкивается с женой своего капитана и влюбляется настолько сильно, что готов пожертвовать ради неё всем — и карьерой, и браком.

