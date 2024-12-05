Одержимость (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
1969 год, война во Вьетнаме подходит к концу, офицер и герой войны полковник Ким Джин-пхён готовится получить звание генерала. Успехи на службе, счастливый брак, красивая жена — всё это не может оставить равнодушным завистников. Но на самом деле его привязанность к жене ослабла, а из-за войны он страдает от посттравматического синдрома. Однажды Джин-пхён сталкивается с женой своего капитана и влюбляется настолько сильно, что готов пожертвовать ради неё всем — и карьерой, и браком.
СтранаЮжная Корея
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоFull HD
Время126 мин / 02:06
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- КДРежиссёр
Ким
Дэ-у
- ССАктёр
Сон
Сын-хон
- ЛДАктриса
Лим
Джи-ён
- ЧЁАктриса
Чо
Ё-джон
- ОДАктёр
Он
Джу-ван
- ЮХАктёр
Ю
Хэ-джин
- ЧХАктриса
Чон
Хе-джин
- ПСАктёр
Пэ
Сон-у
- ОТАктёр
Ом
Тхэ-гу
- ЧВАктёр
Чон
Вон-джун
- КХАктриса
Ким
Хе-на
- ЧЮАктёр
Чан
Юн-щиль
- ЁДАктёр
Ён
Джэ-ук
- ХХАктриса
Хан
Ха-ю
- СУАктёр
Сон
Ук-кён
- КХАктёр
Ким
Хан-джун
- КДСценарист
Ким
Дэ-у
- КДПродюсер
Ким
Дэ-у
- КУПродюсер
Ким
У-тхэк
- КЧХудожница
Квак
Чон-э
- КДМонтажёр
Ким
Джэ-бом
- КСМонтажёр
Ким
Сан-бом
- ПБОператор
Пён
Бон-сон
- ЛДКомпозитор
Ли
Джэ-джин