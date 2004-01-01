Обычные люди (фильм, 2004) смотреть онлайн

Действие социальной драмы происходит в Бруклине. Владелец местного ресторанчика из-за убытков решает закрыть заведение. Новость оборачивается настоящей драмой, ведь работники буквально посвятили свою жизнь этому месту. Осознав всю ответственность за судьбы людей, бизнесмена начинают одолевать сомнения. Но как бы не разрешился этот вопрос, доверие не вернуть. Смотрите фильм «Обычные люди» в подписке Amediateka на Wink.



